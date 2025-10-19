19 ottobre Vergine del Cammino | lascia un segno miracoloso per il vescovo

Lalucedimaria.it | 19 ott 2025

La devozione alla Vergine del Cammino è molto diffusa in Spagna, dove la Madonna apparve a un pastore lasciandogli un segno inequivocabile per il vescovo del luogo. Soprattutto durante la conquista musulmana e la successiva Reconquista la Spagna si popolò di ermitas: piccole cappelle, santuari o chiesette isolate, spesso situate al di fuori dei centri. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

