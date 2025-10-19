19 ottobre Vergine del Cammino | lascia un segno miracoloso per il vescovo
La devozione alla Vergine del Cammino è molto diffusa in Spagna, dove la Madonna apparve a un pastore lasciandogli un segno inequivocabile per il vescovo del luogo. Soprattutto durante la conquista musulmana e la successiva Reconquista la Spagna si popolò di ermitas: piccole cappelle, santuari o chiesette isolate, spesso situate al di fuori dei centri. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Altre letture consigliate
Santa Margherita Maria Alacoque, vergine, della Visitazione. 16 ottobre. Margherita nasce in una famiglia benestante nella Borgogna del 1647. I suoi genitori sono ferventi cattolici, ma non abbastanza da consentire che una loro figlia diventi suora. Eppure Ma - facebook.com Vai su Facebook
` partirà il servizio nel quartiere Arenella/Vergine Maria. Martedì 7 ottobre - Piazza Bordonaro a Vergine Maria (8:30-13:30) (vedi foto) Giovedì 9 ottobre - Piazza Tonnara all'Arenella (8:30-13:30) - X Vai su X
Oroscopo della Smorfia di oggi 19 ottobre, Vergine e 'a Maronna - Nella giornata di oggi, domenica 19 ottobre, l' oroscopo della Vergine si avvolge dell'energia mistica del numero 8 della Smorfia napoletana, conosciuto come 'a Maronna, la Madonna. Come scrive it.blastingnews.com
Domenica 19 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Riporta nostrofiglio.it
Oroscopo Vergine di oggi 19 ottobre - Consulta l'oroscopo Vergine a cura di Paolo Fox di oggi, 19 ottobre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... Lo riporta corriere.it