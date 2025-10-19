124° edizione 100 Pittori Via Margutta | Gigi Proietti e i suoi colori di Roma dal 30 ottobre al 2 novembre
124° edizione 100 Pittori Via Margutta: Gigi Proietti e i suoi colori di Roma 30 ottobre – 2 novembre – mostra diffusa su Via Margutta Ritorna la 124° edizione della storica manifestazione d’arte dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, dal 30 ottobre al 2 novembre, che quest’anno avrà come tema “ Gigi Proietti e i suoi colori di Roma ”. La storica manifestazione rende omaggio al grande Maestro nella sua Roma., città eterna dove storia, bellezza e creatività si intrecciano ad ogni angolo, ed è stata palcoscenico e fonte d’ispirazione per la genialità di uno dei più amati artisti italiani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
124° edizione 100 Pittori Via Margutta: Gigi Proietti e i suoi colori di Roma Dal 30 Ottobre al 2 Novembre mostra diffusa su Via Margutta https://ilmetropolitano.it/2025/10/18/124-edizione-100-pittori-via-margutta-gigi-proietti-e-i-suoi-colori-di-roma/… #ilmetropol - X Vai su X
“NATALE IN ARTE 2025”. Il Direttivo del Centro culturale propone in occasione del prossimo mercatino di Natale in programma per domenica 7 dicembre la seconda edizione della mostra collettiva degli artisti sommarivesi (pittori, scultori, fotografi…), riuscita - facebook.com Vai su Facebook
“124° edizione 100 Pittori Via Margutta: Gigi Proietti e i suoi colori di Roma” dal 30 ottobre al 2 novembre - 124° edizione 100 Pittori Via Margutta: Gigi Proietti e i suoi colori di Roma 30 ottobre – 2 novembre – mostra diffusa su Via Margutta Ritorna la 124° ... Come scrive romadailynews.it