124° edizione 100 Pittori Via Margutta | Gigi Proietti e i suoi colori di Roma dal 30 ottobre al 2 novembre

124° edizione 100 Pittori Via Margutta: Gigi Proietti e i suoi colori di Roma 30 ottobre – 2 novembre – mostra diffusa su Via Margutta Ritorna la 124° edizione della storica manifestazione d’arte dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, dal 30 ottobre al 2 novembre, che quest’anno avrà come tema “ Gigi Proietti e i suoi colori di Roma ”. La storica manifestazione rende omaggio al grande Maestro nella sua Roma., città eterna dove storia, bellezza e creatività si intrecciano ad ogni angolo, ed è stata palcoscenico e fonte d’ispirazione per la genialità di uno dei più amati artisti italiani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

