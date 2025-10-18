Zverev | Sinner e Alcaraz sono anni luce avanti agli altri

Alexander Zverev sta vivendo un anno molto complicato sul quale sicuramente hanno inciso i diversi problemi fisici che lo hanno colpito. Innegabile però pensare che la marcata superiorità del duo Jannik Sinner Carlos Alcaraz abbia avuto un impatto importante sul percorso del tedesco. Il numero tre ATP, superato nettamente da Taylor Fritz nei quarti del Six King Slam, guarda già alla prossima annata, voglioso di tornare a competere al meglio delle sue condizioni fisiche, libero da fastidi e in grado di ritrovare il livello di gioco. Ha riflettuto su questo in alcune parole raccolte da Ubitennis, dove ha sottolineato la netta superiorità di Sinner e Alcaraz, scegliendo quattro giocatori che potrebbero competere con loro nel 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zverev: “Sinner e Alcaraz sono anni luce avanti agli altri”

