Zoe la gatta scomparsa da un mese | ecco come il pet detective Marco Benini l’ha ritrovata ad Alzate Brianza

Zoe, la gatta di Alzate Brianza scomparsa per quasi un mese, è finalmente tornata a casa. Ma dietro il suo ritrovamento non c’è stato solo il caso: c’è stato il lavoro paziente e metodico di Marco Benini, pet detective specializzato nella ricerca e nel recupero di animali smarriti.Dopo la fuga. 🔗 Leggi su Quicomo.it

