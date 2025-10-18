Zini | E’ sempre un piacere tornare a casa Ma noi dobbiamo ricominciare a fare punti
"Basta a parlare del Ravenna. Testa al Livorno". Le parole di Alessio Zini al magazine Venerdì Samb de La nuova Riviera, non ammettono repliche. Livornese doc, torna a casa. Addirittura il 17 febbraio 2024 con la maglia del Tau Altopascio realizzò un gol ai granata. "Affronto la squadra della mia città -aggiunge il difensore rossoblù- ed avrò tanti amici e parenti che verranno a vedermi. E’ sempre un piacere tornare a casa ma per me non cambia nulla. Io e la Samb scenderemo in campo per fare la nostra partita e per portare a casa punti". Però non si può non tornare a parlare dell’amara sconfitta con il Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
