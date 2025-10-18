Zingonia istituzioni compatte sulla nuova scuola da 4,5 milioni | Un progetto condiviso e strategico per il territorio

Un milione e 350mila euro: tanto ha stanziato la Provincia di Bergamo per realizzare a Zingonia una nuova scuola che cuba in tutto 4,5 milioni di euro. Il progetto, che venerdì 17 ottobre è stato portato su un tavolo istituzionale a cui hanno preso parte il vicepresidente della Provincia di Bergamo Umberto Valois, l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro Simona Tironi, Caterina Vitali e Gabriele Giudici, sindaco e vicesindaco di Ciserano, Sara Pavesi di Confindustria Bergamo, Ivan Rota, consigliere regionale di Forza Italia e Maurizio Chiappa, dirigente dell’Istituto Marconi di Dalmine, prevede la creazione di dieci aule e laboratori e si inserisce nell’accordo di programma del 2012, volto alla riqualificazione dell’area su cui sorgevano le torri, di proprietà di Aler. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

