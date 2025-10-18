Ziliani si corregge sul bilancio nerazzurro | Inter? Ho fatto un errore Ecco i veri dati della società

Inter News 24 Ziliani chiede scusa ed analizza un’altra volta il bilancio dell’Inter per quanto concerne la stagione 202324. Bilancio Inter 202425, numeri positivi: Ziliani commenta ma arriva la correzione sui conti L’Inter ha ufficialmente approvato il bilancio della stagione 202425, registrando un risultato tra i migliori dell’era recente. Un segno positivo che segna una svolta significativa nella gestione economica del club. L’attivo di 35,4 milioni di euro rappresenta infatti un netto miglioramento rispetto al passivo di 35,7 milioni dell’esercizio precedente, chiudendo così un ciclo di conti in equilibrio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ziliani si corregge sul bilancio nerazzurro: «Inter? Ho fatto un errore. Ecco i veri dati della società»

Scopri altri approfondimenti

Ziliani: "Fair play finanziario, Napoli in attivo. Guai grossi per Roma e Juve" - Paolo Ziliani ha parlato del fair play finanziario dell'Uefa, soffermandosi sui possibili problemi che incontreranno la Roma e la Juventus. Da msn.com