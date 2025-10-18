Zero gol tanti errori | Pisa e Verona si fermano ancora

Pisa, 18 ottobre 2025 - Poche emozioni e molti errori nello scontro salvezza andato in scena questo pomeriggio all'Arena Garibaldi. Pisa e Verona non vanno oltre lo 0-0: una partita molto spezzettata, con poco ritmo e forse già un po' di tensione, viste le posizioni difficili di entrambe le squadre in classifica. Nessuna delle due riesce a vincere in questa stagione e questa gara è stato lo specchio di questa prima parte di annata. Pochissime le occasioni da segnalare in una partita che difficilmente verrà ricordata per il suo spettacolo. Un pareggio che serve a poco ad entrambe: i toscani rimangono al penultimo posto a quota 3 punti, mentre i veneti salgono a 4 punti nelle prime sette partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

