Zelensky rientra dagli Usa con un pugno di mosche in mano Trump non vuole l’escalation
Niente Tomahawk per Kiev. Tutte le attenzioni sono puntate sul vertice di Budapest L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Donald Trump accoglie Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca - facebook.com Vai su Facebook
Antonio #Tajani ha partecipato alla riunione della "Coalizione per il rientro dei minori ucraini sottratti dalla Russia" presieduta da Volodymyr #Zelensky e dal premier canadese #Carney. Tajani: "Deportazioni, rapimenti e adozioni forzate sono inaccettabili". @u - X Vai su X
Zelensky: conto su risposta decisa Usa dopo gli attacchi russi a Kiev - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di contare su una risposta decisa da parte degli Stati Uniti all'ultima, più grande offensiva russa contro l'Ucraina. Si legge su quotidiano.net
Zelensky, contiamo su una risposta forte dagli Usa - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettarsi una "forte risposta" dagli Stati Uniti in seguito all'attacco aereo russo record che ha colpito l'Ucraina durante la notte. Riporta quotidiano.net
Ucraina, Zelensky visita fabbrica USA colpita da raid russo - Il 5 settembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’incaricata d’affari degli USA Julie Davis hanno visitato la Flextronics di Mukachevo, danneggiata da un missile russo il 21 agosto. Riporta tg24.sky.it