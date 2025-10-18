Zelensky non convince Trump | Tomahawk sono escalation parlerò con Putin e vedremo

Il presidente Usa che il leader di Kiev si è trovato davanti, però, era ben diverso da quello delle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Axios, sembra che il Tycoon sia stato piuttosto duro nei confronti di Zelensky, tanto da dichiarare che per il momento non c'è alcuna intenzione di inviare i Tomahawk.

