Zelensky | ‘Mosca teme i missili Tomahawk’

Zelensky ha dichiarato che la Russia ha paura della potenziale consegna di missili Tomahawk statunitensi al suo Paes. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky: ‘Mosca teme i missili Tomahawk’

News recenti che potrebbero piacerti

#Ucraina , #Zelensky alla Casa Bianca. Mosca: “Incontro #Trump - #Putin possibile entro due settimane” - X Vai su X

Lo zar chiama il tycoon il giorno prima dell’arrivo di Zelensky a Washington, dove si dovrebbe parlare dei missili Tomahawk. Il premier ungherese: «Io sono pronto». Intanto Mosca continua a bombardare le infrastrutture energetiche ucraine - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky, 'Mosca teme Tomahawk, io realista su forniture' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha "paura" della potenziale consegna di missili Tomahawk statunitensi al suo Paese, affermando di essere "realista" sulla possibili ... Lo riporta msn.com

Trump gela Zelensky: "I missili Tomahawk servono a noi". Poi l'annuncio: "Entro due settimane vedrò Putin" - Il presidente ucraino è già negli Usa per il vertice alla Casa Bianca e commenta così: "Mosca ha ripreso il dialogo perché ha paura" ... affaritaliani.it scrive

Ucraina, Zelensky torna alla Casa Bianca da Trump. Missili Tomahawk, fine della guerra e... Tutti i temi sul tavolo - Donald Trump ha invitato Volodymir Zelensky alla Casa Bianca venerdì: lo anticipa il Financial Times citando tre diverse fonti a conoscenza del programma. Si legge su affaritaliani.it