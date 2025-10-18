La questione dei missili a lungo raggio, in particolare i Tomahawk, è stata accantonata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’incontro con l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si era tenuto alla Casa Bianca. Zelensky ha riferito di aver deciso di non discutere l’argomento con gli alleati europei, Italia compresa, subito dopo l’incontro. Il motivo addotto è che nessuno, inclusa l’America, desidera un’escalation del conflitto, e pertanto i missili sono stati dichiarati “fuori questione”. Nonostante ciò, Zelensky si è definito “realista” riguardo alla possibilità di riceverli in futuro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Zelensky chiama gli alleati europei: “Evitiamo escalation, pronto a negoziare”