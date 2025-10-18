Zelensky a Washington Trump non dà il via libera ai Tomahawk
Washington, 18 ottobre 2025 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky a negoziare un accordo con la Russia, raffreddando le speranze di Kiev di ottenere missili da crociera Tomahawk dagli Stati Uniti, i quali sarebbero in grado di colpire in profondità il territorio russo. Dopo l’atteso incontro alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato su Truth che “ è tempo di fermare le uccisioni e fare un accordo “, proponendo che Russia e Ucraina si fermino sulla linea del fronte attuale e “ lasciando che sia la storia a decidere chi ha vinto”. Zelensky ha definito i colloqui “ cordiali “, ma ha ammesso che Trump non ha dato via libera alle armi richieste: “ Non ha detto di no, ma per oggi non ha detto sì “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Zelensky a Washington. Prima visita la fabbrica dei super-missili, ma poi il tycoon lo gela: “Questa sarà l’ottava guerra risolta” ( di Roberto Festa) - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky a Washington, Trump: “Russia e Ucraina dovrebbe fermarsi dove sono ora, su questi confini, la Storia dirà chi ha vinto. È già stato sparso troppo sangue”. Zelensky: “Ha ragione, ci dobbiamo fermare dove siamo. Negozieremo con la Russia, capiamo - X Vai su X
Zelensky atterra a Washington, ma Trump non lo accoglie: gelo tra Usa e Ucraina - Accoglienza fredda per Zelensky a Washington: nessun membro del governo Trump ad attenderlo. affaritaliani.it scrive
Trump: "Putin vuole che la guerra finisca". Zelensky: "Serve il cessate il fuoco" - Dopo il disastroso bilaterale del 28 febbraio si sta riannodando l’alleanza. Da lastampa.it
Zelensky arriva a Washington per l'incontro con Donald Trump - (Agenzia Vista) Usa, 17 ottobre 2025 Il presidente ucraino Zelensky arriva a Washington per l'incontro con Donald Trump. Da notizie.tiscali.it