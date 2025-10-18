Zelensky a Washington Trump non dà il via libera ai Tomahawk

Washington, 18 ottobre 2025 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky a negoziare un accordo con la Russia, raffreddando le speranze di Kiev di ottenere missili da crociera Tomahawk dagli Stati Uniti, i quali sarebbero in grado di colpire in profondità il territorio russo. Dopo l’atteso incontro alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato su Truth che “ è tempo di fermare le uccisioni e fare un accordo “, proponendo che Russia e Ucraina si fermino sulla linea del fronte attuale e “ lasciando che sia la storia a decidere chi ha vinto”. Zelensky ha definito i colloqui “ cordiali “, ma ha ammesso che Trump non ha dato via libera alle armi richieste: “ Non ha detto di no, ma per oggi non ha detto sì “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it