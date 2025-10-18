Zelensky a Washington incontra il Ministro dell' Energia statunitense Chris Wright – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 18 ottobre 2025 Il Presidente ucraino Zelensky, a Washington per vedere Trump, ha incontrato il Ministro dell'Energia statunitense Chris Wright. Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

