zaporizhzhia dopo un mese di black out al via i lavori per ricollegare la centrale alla rete elettrica

Sono iniziati i lavori per ripristinare l'energia elettrica nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia occupata dalla Russia, rimasta senza corrente per quattro settimane. L'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, in una dichiarazione pubblicata sul social network X, ha fatto sapere che “è stato avviato un complesso piano di riparazione dopo che sono state istituite zone di cessate il fuoco locali per consentire il proseguimento dei lavori”. Il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi ha dichiarato che “entrambe le parti hanno collaborato in modo costruttivo” con l'agenzia per realizzare il piano di riparazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

