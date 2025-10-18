Zanetti racconta | Inter competitiva da 6 anni cerchiamo l’equilibrio Lautaro è un modello mi rende felice per un motivo

Inter News 24 Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha raccontato la sua esperienza da dirigente e ha parlato anche di Lautaro Martinez. Intervistato da El Grafico, il vicepresidente e storico capitano dell’Inter, Javier Zanetti, parla della sua carriera da dirigente e del suo nuovissimo ruolo nella FIFA come Vice President of the Social Responsibility in Football Committee. SE HO SOGNATO DI VINCERE LA COPPA DEL MONDO DA GIOCATORE? – « Non c’è niente di più bello che difendere il proprio Paese, e ho avuto il privilegio di difenderlo in Mondiali e Copa América. In ogni partita in cui ho indossato la maglia, l’impegno è stato sempre enorme. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanetti racconta: «Inter competitiva da 6 anni, cerchiamo l’equilibrio. Lautaro è un modello, mi rende felice per un motivo»

Altre letture consigliate

Determinata, dolce e super organizzata: è lei il motore silenzioso di Pietro Zanetti Home. In questa #HomeStories Nadine ci racconta il suo mondo.. a modo suo #PietroZanettiHome #HomeStories #TeamZanetti #DietroLeQuinte #VitaDaTeam #Backstag - facebook.com Vai su Facebook

Zanetti: “Inter competitiva, cerchiamo l’equilibrio. Lautaro è modello e mi rende orgoglioso. Messi…” - In un'intervita a El Grafico, il vice presidente dell'Inter Zanetti ha parlato della sua esperienza da manager e anche del capitano ... Da msn.com

Zanetti racconta i suoi 30 anni di Inter: "Col Vicenza nel '95 ho coronato il sogno" - A trent'anni dal suo sbarco nel mondo Inter, il vicepresidente Javier Zanetti si è raccontato in un'intervista ai canali ufficiali del club ripercorrendo i passi salienti della sua carriera: "Ricordo ... Riporta tuttomercatoweb.com

Barzaghi (Sky): “Gasperini-Inter, l’addio era stato amaro. Ma lui voleva mettere Zanetti…” - Sabato sera si gioca la partita tra la squadra di Chivu e l'allenatore che è passato al club nerazzurro solo per quattro partite, Gasperini ... msn.com scrive