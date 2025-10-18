Zanetti | Cerchiamo equilibrio Lautaro mi rende…

Zanetti. In una lunga intervista rilasciata a El Gráfico, Javier Zanetti ha raccontato la sua nuova vita tra impegno sociale e calcio. L’ex capitano dell’ Inter, oggi vicepresidente del club, ha spiegato come la fine della carriera da giocatore lo abbia spinto a ripartire da zero: “ Ho capito che dovevo prepararmi. Mi sono iscritto alla Bocconi, sto completando la mia tesi e ho imparato a guardare lo sport con una visione più ampia. Il mio obiettivo è unire l’esperienza maturata in campo con quella manageriale “. Zanetti ha poi parlato del suo ruolo nella Fondazione PUPI, che da oltre vent’anni porta avanti progetti di inclusione e solidarietà: “ Siamo partiti con 39 bambini e oggi ne aiutiamo più di mille, insieme alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

