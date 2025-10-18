Yildiz titolare o in panchina in Como Juve? Tudor scioglie i dubbi con larghissimo anticipo | l’annuncio in conferenza stampa

Yildiz titolare o in panchina? Nessuna pausa per il gioiello bianconero: il tecnico lo considera insostituibile e lo schiererà ancora dal primo minuto. Nessun dubbio, nessuna esitazione. La risposta è stata tanto breve quanto definitiva e spazza via ogni speculazione. Kenan Yildiz giocherà anche domani contro il Como. Nonostante la stanchezza accumulata e un calendario che si preannuncia infernale, Igor Tudor non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo giocatore più importante. La domanda sulla sua possibile panchina, posta in conferenza stampa, ha ricevuto un “no” che non ammette repliche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz titolare o in panchina in Como Juve? Tudor scioglie i dubbi con larghissimo anticipo: l’annuncio in conferenza stampa

