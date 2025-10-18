Yildiz Juventus Tudor difende il turco | Se è lui il problema allora non abbiamo problemi E sul ruolo del 10 bianconero ha aggiunto questo

Yildiz Juventus, Tudor replica alle leggende: rispetta le opinioni ma difende le sue scelte e la crescita del talento turco in quel ruolo. Un dibattito tra leggende, un consiglio non richiesto che arriva da due mostri sacri come Michel Platini e David Trezeguet. Entrambi, nelle scorse ore, avevano espresso perplessità sull’impiego di Kenan Yildiz in posizione defilata, suggerendo un suo utilizzo più centrale. Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Como, Igor Tudor ha risposto con grande rispetto, ma anche con fermezza, difendendo le sue scelte e il rendimento del suo gioiello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, Tudor difende il turco: «Se è lui il problema allora non abbiamo problemi». E sul ruolo del 10 bianconero ha aggiunto questo

News recenti che potrebbero piacerti

Como vs Juventus Paz vs Yildiz Who will come out on top? - facebook.com Vai su Facebook

Nico Paz contro Kenan Yildiz in Como-Juventus: è la sfida del talento - X Vai su X

Yildiz titolare o in panchina in Como Juve? Tudor scioglie i dubbi con larghissimo anticipo: l’annuncio in conferenza stampa - Nessuna pausa per il gioiello bianconero: il tecnico lo considera insostituibile e lo schiererà ancora dal primo minuto Nessun dubbio, nessuna esitazione. Da juventusnews24.com

La 'risposta' di Tudor a Platini sul ruolo di Yildiz: "Con me è cresciuto" - Non sorprende viste le prestazioni fornite dal turco con la Nazionale e le parole di Michel Platin i che qualche giorno fa aveva alimentato il dibattito su Yildiz e la sua posizione in campo. Riporta ilbianconero.com

Tudor: "Juve, chi è onesto capisce. Sono 20 anni...". Zhegrova ko e la risata su Yildiz dice tutto - Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di campionato contro i lariani: le sue parole in conferenza stampa ... Segnala tuttosport.com