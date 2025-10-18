Yildiz Juve il Chelsea è pronto a offrirgli questa cifra clamorosa | i bianconeri al lavoro per il rinnovo Cifre e tutti gli aggiornamenti sul futuro del talento turco

Yildiz Juve, il Chelsea è pronto a offrirgli questa cifra clamorosa: tutti i dettagli sul futuro del 10 bianconero. Un’offerta faraonica, una tentazione che arriva da Londra e che rischia di complicare i piani della Juve. Il Chelsea fa sul serio per Kenan Yildiz. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club inglese, da tempo il più interessato al gioiello bianconero, sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta di contratto da capogiro per il giocatore: 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra monstre, che i Blues utilizzerebbero per convincere il fantasista classe 2005 a trasferirsi in Premier League, puntando sulla sua situazione contrattuale ancora da definire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

