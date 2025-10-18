Yildiz e gli altri | i giocatori più forti e meno pagati della Serie A

Kenan Yildiz è il giovane più presente e in evidenza della Serie A, calciatore classe 2005 che si è già affermato come titolare inamovibile della Juventus con numeri importanti nella nazionale della Turchia. Un punto fermo bianconero in campo, meno nelle gerarchie che contano dentro uno spogliatoio e che non possono prescindere dal peso della busta paga dei singoli giocatori. Yildiz è un pilastro della Juventus di Tudor ma nella rosa ci sono almeno 18 giocatori che guadagnano più di lui. Tutti gli altri titolari e molte riserve. Una situazione difficile da sostenere e che obbligherà i dirigenti torinesi nei prossimi mesi a mettere mano alla trattativa per scrivere un nuovo contratto per l'attaccante turco.

