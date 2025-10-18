Yildiz contro Nico Paz | riflettori di tutta Europa puntati su Como Juve per i due astri nascenti del calcio internazionale L’analisi della sfida tra i due fuoriclasse

Yildiz contro Nico Paz: riflettori di tutta Europa puntati su Como Juve. L’analisi dei due calciatori in vista del match. Non è soltanto una partita di Serie A, ma un palcoscenico per il futuro. La sfida di domenica tra il Como e la Juventus metterà di fronte due delle stelle più luminose del calcio internazionale: Kenan Yildiz e Nico Paz. Come analizzato dal Corriere dello Sport, si tratta di un duello a distanza tra due profili destinati a dominare il calcio europeo, con percorsi diversi ma un talento cristallino in comune. Da un lato c’è il gioiello bianconero, Kenan Yildiz. Classe 2005, è ormai molto più di una semplice promessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz contro Nico Paz: riflettori di tutta Europa puntati su Como Juve per i due astri nascenti del calcio internazionale. L’analisi della sfida tra i due fuoriclasse

