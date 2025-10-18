Yemen colpita nave nel Golfo di Aden

19.30 Una petroliera nel Golfo di Aden è stata colpita da un proiettile sconosciuto che ha provocato un'esplosione e poi un incendio a bordo. A riferirlo l'esercito britannico. La nave batte bandiera camerunense. In base all'azienda di sicurezza marittima Ambrey e alle comunicazioni radio, l'equipaggio sta abbandonando la nave ed è in corso un'operazione di ricerca e soccorso. La petroliera viaggiava dal porto di Sohar, in Oman, verso Gibuti. Al momento gli Houthi dello Yemen non hanno rivendicato l'attacco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it