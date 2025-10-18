Yemen colpita nave nel Golfo di Aden Batte bandiera del Camerun

Londra, 18 ottobre 2025 - L'agenzia per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito ha ricevuto la segnalazione di un incidente avvenuto a 116 miglia nautiche (214 km) a est del porto yemenita di Aden, in cui un'imbarcazione è stata colpita da un proiettile sconosciuto che ha causato un incendio. Le autorità stanno indagando, aggiunge l'agenzia britannica. La petroliera colpita dal proiettile  batte bandiera camerunense. Lo ha riferito l'esercito britannico. Secondo l'azienda di sicurezza marittima Ambrey, stando alle comunicazioni radio l'equipaggio sta per abbandonare la nave ed è in corso un'operazione di ricerca e soccorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

