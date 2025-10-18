Yanmar verso il 2035 | concept di trattore e barca vincono il Red Dot Design Award 2025

Yanmar Holdings Co., Ltd. si è aggiudicata uno dei massimi riconoscimenti mondiali nel design industriale: il Red Dot Design Award 2025 per i suoi concept innovativi YPV-L, una macchina agricola, e YPV-S, una barca a vela con foil. Il premio, organizzato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Germania, sancisce l’eccellenza di progetti destinati a ridisegnare il futuro dei rispettivi settori. I due concept fanno parte della YANMAR PRODUCT VISION (YPV), una strategia lanciata nel novembre 2024 che delinea la “forma futura ideale” dei prodotti dell’azienda giapponese per il 2035, basata sulla filosofia del “Design Essenziale”. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

