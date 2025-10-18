xenia espande la catena e scala il podio del turismo italiano

Xenia S.p.A. Società Benefit accelera la sua corsa e scala il podio del turismo italiano, rafforzando la propria leadership nel settore dell’hospitality e ampliando la sua presenza nel mercato del turismo esperienziale. Il gruppo, già punto di riferimento dell’ospitalità sostenibile e “ made in Italy ”, annuncia l’ingresso di quattro nuove strutture nella catena Phi Hotels e l’acquisizione del tour operator Italica DMC, mossa strategica che segna lo sbarco ufficiale nel settore dei viaggi e delle esperienze su misura. Con questa operazione, Xenia consolida il suo modello integrato di accoglienza diffusa e porta a 17 il numero complessivo degli hotel attivi lungo la Penisola, dal Trentino alla Sicilia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

