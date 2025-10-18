XBOX360 PS3 MemoryEngine360 Release v1.20 | Ora con Supporto PS3 e Nuove Funzionalità

MemoryEngine360, il tool ispirato a Cheat Engine ma dedicato alle console, ha raggiunto la versione v1.2.0 con un’aggiunta particolarmente attesa: il supporto per PlayStation 3. Novità Principali. Supporto PS3. Finalmente puoi connetterti alle PlayStation 3! Tutto ciò di cui hai bisogno è il pacchetto CCAPI installato sulla tua PS3. Importante: Questa release non include CCAPI. Dovrai: Scaricare CCAPI v2.80 REV 13 (dev) da enstoneworld.com. Posizionare CCAPI.dll nella stessa directory di MemoryEngine360.exe. La lettura e scrittura della memoria sono supportate, il che significa che tutte le funzionalità principali sono operative: Scripting. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

