Xabi Alonso manda un messaggio alla Juve | Consapevoli di ciò che ci attende vogliamo fare passi avanti… Poi svela le condizioni di Huijsen e Mbappé!
Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Getafe. Messaggio anche verso la Juventus. Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza alla vigilia del match contro il Getafe, mandando anche un messaggio in vista della sfida di Champions League di mercoledì contro la Juve. Queste le sue dichiarazioni. QUI: Real Madrid Juve: ufficiali i convocati di Xabi Alonso per il Getafe! Novità importanti su Mbappé e Huijsen, ecco chi rischia di saltare il big match di Champions COME STA LA SQUADRA – «Tutti quelli che sono andati in nazionale, ad eccezione di Huijsen, che ha dovuto rientrare prima, sono tornati bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Xabi Alonso: «Abbiamo bisogno del miglior Bellingham. Lo vedo felice negli allenamenti» In conferenza: «Col Getafe è una partita impegnativa. Mbappé sta perfettamente. È stato convocato». https://www.ilnapolista.it/2025/10/xabi-alonso-abbiamo-bisogno-d - facebook.com Vai su Facebook
Endrick fuori dai piani del Real Madrid di Xabi Alonso: zero minuti giocati finora in stagione, può partire in prestito a gennaio ? - X Vai su X
Juventus, Xabi Alonso lo manda via: arriva dal Real - Spunta il nuovo intreccio con il Real Madrid per un nuovo affare in casa Juventus: può arrivare subito Una voglia immensa di competere con ... Riporta calciomercato.it
Messaggio chiaro alla Juventus e alle rivali: il Real Madrid è una macchina da guerra - Nel big match di Liga che metteva di fronte due future avversarie europee dei bianconeri, la squadra di Carlo Ancelotti – e non di Xabi Alonso – ha mandato un segnale fortissimo: ... Si legge su tuttojuve.com
Juventus, hai visto il Real Madrid? Villarreal battuto nettamente - Il Real Madrid affronterà la Juventus il 22 ottobre nella prossima sfida di Champions League, e il 3- Da ilbianconero.com