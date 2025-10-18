X Factor 2025 lo sfogo di Sakina Sanogoh | Derisa da Paola Iezzi hanno solo usato la mia storia

Eliminata alle Last Call di X Factor 2025, dopo un episodio assai dibattuto che l'aveva vista protagonista insieme a Paola Iezzi, Sakina Sanogoh in un'intervista ha raccontato la sua verità, che, dice lei, è ben diversa da quanto visto in TV L'avventura di Sakina Sanogoh a X Factor 2025 si è conclusa lo scorso giovedì alle Last Call: Paola Iezzi, che l'aveva fortemente voluta dopo i Bootcamp, non l'ha ritenuta ancora pronta per qualcosa di più. Sakina però aveva fatto già parlare molto di sè, durante la fase precedente, per una risposta apparsa piuttosto sgarbata. Oggi però è proprio Sakina a rompere il silenzio per dar voce alla sua versione dei fatti.

