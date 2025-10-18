X Factor 2025 lo sfogo di Sakina Sanogoh | Derisa da Paola Iezzi hanno solo usato la mia storia

Movieplayer.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eliminata alle Last Call di X Factor 2025, dopo un episodio assai dibattuto che l'aveva vista protagonista insieme a Paola Iezzi, Sakina Sanogoh in un'intervista ha raccontato la sua verità, che, dice lei, è ben diversa da quanto visto in TV L'avventura di Sakina Sanogoh a X Factor 2025 si è conclusa lo scorso giovedì alle Last Call: Paola Iezzi, che l'aveva fortemente voluta dopo i Bootcamp, non l'ha ritenuta ancora pronta per qualcosa di più. Sakina però aveva fatto già parlare molto di sè, durante la fase precedente, per una risposta apparsa piuttosto sgarbata. Oggi però è proprio Sakina a rompere il silenzio per dar voce alla sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

x factor 2025 lo sfogo di sakina sanogoh derisa da paola iezzi hanno solo usato la mia storia

© Movieplayer.it - X Factor 2025, lo sfogo di Sakina Sanogoh: "Derisa da Paola Iezzi, hanno solo usato la mia storia"

Altre letture consigliate

x factor 2025 sfogo"X Factor 2025": svelati i 12 concorrenti ufficiali che vedremo ai Live Show - I Live Show di "X Factor 2025" stanno per iniziare: scopriamo i 12 artisti scelti dai giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e ... Da alfemminile.com

x factor 2025 sfogoX Factor 2025, chi sono i 12 concorrenti e le squadre dei Live Show - Dopo settimane di selezioni tra Audition, Bootcamp e Last Call, X Factor 2025 ha finalmente i suoi 12 concorrenti ufficiali per la fase Live, al via giovedì 23 ottobre su Sky Uno e in streaming su NOW ... Si legge su novella2000.it

x factor 2025 sfogoI concorrenti di X Factor 2025 - X Factor 2025: ecco chi sono i concorrenti scelti da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi per il Live Show ... Lo riporta davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: X Factor 2025 Sfogo