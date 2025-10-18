WWE | Triple H promuove SmackDown ma i fan parlano di IA e booking discutibile

Zonawrestling.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La WWE è sempre stata all’avanguardia nel campo della tecnologia e dei media, ma una nuova notizia legata all’intelligenza artificiale ha scatenato l’ironia dei fan nei confronti di Triple H. Da quando è emerso che la compagnia sta puntando sull’IA, molti hanno deciso di divertirsi un po’ a sue spese. Dopo che la WWE ha annunciato un match per l’episodio di  SmackDown  di ieri sera, Triple H ha pubblicato un post su Twitter per promuovere lo show e invitare i fan a seguirlo. Tuttavia, i commenti sono stati rapidamente sommersi da battute e critiche, con diversi utenti che hanno preso di mira la qualità della scrittura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe triple h promuove smackdown ma i fan parlano di ia e booking discutibile

© Zonawrestling.net - WWE: Triple H promuove SmackDown, ma i fan parlano di IA e booking discutibile

Scopri altri approfondimenti

L'ex stella della WWE afferma che il nuovo progetto "Roman Reigns" di Triple H sta fallendo - L'ex stella della WWE, Jonathan Coachman, sostiene che il tentativo di Triple H di fare di Gunther il nuovo Roman Reigns stia fallendo. Riporta worldwrestling.it

Triple H: WWE Will Give John Cena An ‘Unforgettable Sendoff’ - On December 13, John Cena will step into Monumental Sports & Entertainment’s Capital One Arena in Washington, D. Da sports.yahoo.com

wwe triple h promuoveTriple H rende omaggio a Cody Rhodes poco dopo il suo arrivo in Australia - Subito dopo l´arrivo in Australia dopo un lungo viaggio, Rhodes non ha voluto perdere tempo e si è immediatamente recato in palestra per allenarsi in vista di Crown Jewel. Secondo worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Triple H Promuove