WWE | Triple H promuove SmackDown ma i fan parlano di IA e booking discutibile
La WWE è sempre stata all’avanguardia nel campo della tecnologia e dei media, ma una nuova notizia legata all’intelligenza artificiale ha scatenato l’ironia dei fan nei confronti di Triple H. Da quando è emerso che la compagnia sta puntando sull’IA, molti hanno deciso di divertirsi un po’ a sue spese. Dopo che la WWE ha annunciato un match per l’episodio di SmackDown di ieri sera, Triple H ha pubblicato un post su Twitter per promuovere lo show e invitare i fan a seguirlo. Tuttavia, i commenti sono stati rapidamente sommersi da battute e critiche, con diversi utenti che hanno preso di mira la qualità della scrittura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Scopri altri approfondimenti
Zelensky, il look con la giacca nera alla Casa Bianca. Trump lo promuove: «Davvero bella, mi piace molto» - facebook.com Vai su Facebook
DE ULTIMO MOMENTO Triple H le propone matromonio a Seth Rollins - X Vai su X
L'ex stella della WWE afferma che il nuovo progetto "Roman Reigns" di Triple H sta fallendo - L'ex stella della WWE, Jonathan Coachman, sostiene che il tentativo di Triple H di fare di Gunther il nuovo Roman Reigns stia fallendo. Riporta worldwrestling.it
Triple H: WWE Will Give John Cena An ‘Unforgettable Sendoff’ - On December 13, John Cena will step into Monumental Sports & Entertainment’s Capital One Arena in Washington, D. Da sports.yahoo.com
Triple H rende omaggio a Cody Rhodes poco dopo il suo arrivo in Australia - Subito dopo l´arrivo in Australia dopo un lungo viaggio, Rhodes non ha voluto perdere tempo e si è immediatamente recato in palestra per allenarsi in vista di Crown Jewel. Secondo worldwrestling.it