La WWE è sempre stata all’avanguardia nel campo della tecnologia e dei media, ma una nuova notizia legata all’intelligenza artificiale ha scatenato l’ironia dei fan nei confronti di Triple H. Da quando è emerso che la compagnia sta puntando sull’IA, molti hanno deciso di divertirsi un po’ a sue spese. Dopo che la WWE ha annunciato un match per l’episodio di SmackDown di ieri sera, Triple H ha pubblicato un post su Twitter per promuovere lo show e invitare i fan a seguirlo. Tuttavia, i commenti sono stati rapidamente sommersi da battute e critiche, con diversi utenti che hanno preso di mira la qualità della scrittura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Triple H promuove SmackDown, ma i fan parlano di IA e booking discutibile