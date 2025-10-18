WWE | Rhea Ripley sanguina sul ring in Giappone match interrotto dopo un violento impatto
Rhea Ripley non ha mai avuto paura di spingersi oltre i limiti sul ring, ma questa volta il prezzo che ha pagato è stato alto. Durante il WWE SuperShow di Tokyo, in Giappone, l’ex Women’s World Champion è rimasta ferita dopo un brutale scontro che le ha causato una vistosa ferita al naso. L’incontro, andato in scena al Ryogoku Sumo Hall, vedeva Ripley contrapposta a IYO SKY, Stephanie Vaquer e Raquel Rodriguez. A metà del match, tutto è cambiato in un istante: Raquel ha lanciato IYO SKY proprio contro Ripley, provocando un violento impatto a mezz’aria che ha colpito in pieno il volto dell’australiana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
