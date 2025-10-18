WWE | possibile promozione in vista per Trick Williams e Oba Femi nel main roster
La WWE è sempre al lavoro per preparare la prossima generazione di talenti, e al momento due delle stelle più in vista di NXT, Trick Williams e Oba Femi, stanno attirando grande attenzione come potenziali prossimi a un passaggio nel main roster. Durante il Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha analizzato i motivi per cui entrambi hanno un enorme potenziale, ma anche perché la WWE dovrebbe muoversi con cautela prima di fare il grande passo. Dave Meltzer consiglia prudenza su Trick Williams. Parlando di Trick Williams, Meltzer ha riconosciuto che la sua carismatica presenza e la grande abilità al microfono sono indiscutibili. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Su AliExpress, oggi, è possibile acquistare la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 che rimarrà in promozione fino a dopodomani, 18 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Promozione. La Sinalunghese lavora in vista della Coppa Italia - La Sinalunghese è a lavoro da due settimane per preparare quella che dovrà essere la stagione del riscatto dopo l’amara retrocessione ai play out dello scorso aprile. Da lanazione.it