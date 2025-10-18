La WWE è sempre al lavoro per preparare la prossima generazione di talenti, e al momento due delle stelle più in vista di NXT, Trick Williams e Oba Femi, stanno attirando grande attenzione come potenziali prossimi a un passaggio nel main roster. Durante il Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha analizzato i motivi per cui entrambi hanno un enorme potenziale, ma anche perché la WWE dovrebbe muoversi con cautela prima di fare il grande passo. Dave Meltzer consiglia prudenza su Trick Williams. Parlando di Trick Williams, Meltzer ha riconosciuto che la sua carismatica presenza e la grande abilità al microfono sono indiscutibili. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: possibile promozione in vista per Trick Williams e Oba Femi nel main roster