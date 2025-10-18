WWE | Le Zaruca sfiorano l’impresa e intanto Blake Monroe si fa notare a SmackDown

Serata di match titolati quella di SmackDown al ritorno sul suolo americano, in quel di San Josè California. Oltre alla classica Open Challenge, con grande sorpresa, di Sami Zayn c’è stato spazio anche per i titoli di coppia femminili, difesi da Alexa Bliss e Charlotte Flair contro le due sfidanti arrivate da NXT, Sol Ruca e Zarya. Il riconoscimento delle campionesse. Una sfida nata qualche settimana fa con le Zaruca capaci di vincere un #1 contenders triple threat match ad NXT, Sol e Zarya poi hanno avuto qualche confronto backstage con Alexa Bliss e Charlotte Flair dimostrando di non essere affatto intimidite e pronte a salire al livello successivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

