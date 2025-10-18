WWE | La verità sull’infortunio di Jacob Fatu rivelato il motivo della sua assenza

Jacob Fatu è stato ufficialmente rimosso dalla programmazione televisiva della WWE, e ora è emerso il vero motivo della sua assenza. Il "Samoan Werewolf" dovrà affrontare un lungo periodo di recupero dopo aver subito importanti interventi dentali e legati alla salute, che lo terranno lontano dal ring almeno fino al 2026 inoltrato. Durante l'episodio di SmackDown del 17 ottobre, Fatu è stato "scritto fuori" dalle storyline, scatenando molte speculazioni tra i fan. What happened to Jacob Fatu?! pic.twitter.comWX6aY82QIh — WWE (@WWE) October 18, 2025 Subito dopo la puntata, diversi utenti hanno iniziato a fare domande online, e Cory Hays di BodySlam ha confermato la situazione.

