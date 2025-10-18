WWE | Jacob Fatu rinvenuto ko nel backstage di SmackDown Cody combatte al suo posto
Come previsto la WWE ha trovato il modo di allontanare Jacob Fatu dalle scene con un misterioso attacco subito durante l’episodio di venerdì notte di SmackDown, dopo che giovedì sono emersi report sul suo infortunio. L’aggressione che ha cancellato il match. Il match annunciato tra Drew McIntyre e Jacob Fatu per determinare il contendente numero uno al titolo non si è mai svolto. Mentre la musica d’ingresso del samoano risuonava nell’arena, le telecamere hanno mostrato immagini scioccanti dal backstage: Fatu era a terra, schiacciato sotto una pesante trave d’acciaio, in una pozza di sangue con quello che sembravano essere denti sparsi sul pavimento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
