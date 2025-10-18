WWE | Ilja Dragunov sconfigge Sami Zayn ed è il nuovo US Champion
Dopo quasi un anno fuori dal ring per infortunio, Ilja Dragunov ha fatto il suo ritorno in WWE rispondendo alla open challenge di Sami Zayn nell’ultimo episodio di SmackDown. Ilja è riuscito a sconfiggere Zayn, riuscendo quindi a laurearsi per la prima volta in carriera WWE United States Champion.. @UNBESIEGBARZAR just dethroned @SamiZayn!! pic.twitter.comc8DsI8VsIy — WWE (@WWE) October 18, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
