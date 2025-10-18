WWE | Il ritorno di Ilja Dragunov i piani originali e il ruolo chiave di Sami Zayn

Ilja Dragunov ha finalmente fatto il suo grande ritorno in WWE durante l’episodio di SmackDown del 17 ottobre, rispondendo alla Open Challenge per il titolo degli Stati Uniti lanciata da Sami Zayn. Dopo quasi un anno di assenza, il pubblico gli ha riservato una fortissima ovazione. HOLY SH*T ILJA DRAGUNOV HAS ANSWERED THE US OPEN CHALLENGE! THE MAD DRAGON IS BACK #SmackDown pic.twitter.comRJOTGViy2c — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) October 18, 2025 Secondo quanto riportato da Bodyslam, il suo ritorno non era stato inizialmente pianificato in questo modo. La data provvisoria del rientro era fissata per settembre, ma è stata poi posticipata di qualche settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

