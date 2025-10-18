AJ Styles ha disputato il suo ultimo match in Giappone e la WWE ha voluto rendere questo momento davvero indimenticabile. Durante il WWE SuperShow di Tokyo, “The Phenomenal One” ha ricevuto un saluto che ha fatto alzare in piedi l’intera arena, mentre le altre Superstar della compagnia gli rendevano omaggio per la sua carriera leggendaria. Al termine dello show, Styles è rimasto solo al centro del ring per rivolgere un ultimo messaggio al pubblico. Shinsuke Nakamura lo ha raggiunto per tradurre le sue parole in giapponese, permettendo ai fan di comprendere e sentire ogni emozione del suo discorso di addio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles riceve un emozionante tributo in Giappone