Wule Symphony Orchestra e il Maestro Shi Wule in concerto a Bologna

Bolognatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo a Milano, al Conservatorio Giuseppe Verdi, per la Wule Symphony Orchestra, prosegue il tour italiano della più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo, diretta dal Maestro Shi Wule.All’evento ha preso parte il tenore, baritono e direttore d’orchestra Placido. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

wule symphony orchestra maestroLa Wule Symphony Orchestra in concerto a Milano con Placido Domingo - (askanews) – La più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo, la Wule Symphony Orchestra, diretta dal Maestro SHI WULE, si esibirà in Italia con uno spettacolo unico nel suo g ... Segnala askanews.it

wule symphony orchestra maestroLa Wule Symphony Orchestra in tournée in Italia - Dopo il successo del concerto a Milano, al quale ha partecipato anche Placido Domingo, la Wule Symphony Orchestra prosegue il tour italiano approdando il 23 ottobre al Teatro Duse di Bologna, per pros ... Riporta msn.com

wule symphony orchestra maestroI monaci della Wule Symphony Orchestra premiano Domingo - Non solo un concerto, ma un invito alla pace in musica: torna in Italia la più grande compagnia musicale di monaci Chan al mondo, la Wule Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Shi Wule, che il 12 ot ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Wule Symphony Orchestra Maestro