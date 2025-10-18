Wule Symphony Orchestra e il Maestro Shi Wule in concerto a Bologna
Dopo il grande successo a Milano, al Conservatorio Giuseppe Verdi, per la Wule Symphony Orchestra, prosegue il tour italiano della più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo, diretta dal Maestro Shi Wule.All’evento ha preso parte il tenore, baritono e direttore d’orchestra Placido. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Wule Symphony Orchestra in tournée in Italia. Dal 23 ottobre, diretta dal maestro Chan Shi Wule #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
La Wule Symphony Orchestra in tournée in Italia. Dal 23 ottobre, diretta dal maestro Chan Shi Wule #ANSA - X Vai su X
La Wule Symphony Orchestra in concerto a Milano con Placido Domingo - (askanews) – La più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo, la Wule Symphony Orchestra, diretta dal Maestro SHI WULE, si esibirà in Italia con uno spettacolo unico nel suo g ... Segnala askanews.it
La Wule Symphony Orchestra in tournée in Italia - Dopo il successo del concerto a Milano, al quale ha partecipato anche Placido Domingo, la Wule Symphony Orchestra prosegue il tour italiano approdando il 23 ottobre al Teatro Duse di Bologna, per pros ... Riporta msn.com
I monaci della Wule Symphony Orchestra premiano Domingo - Non solo un concerto, ma un invito alla pace in musica: torna in Italia la più grande compagnia musicale di monaci Chan al mondo, la Wule Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Shi Wule, che il 12 ot ... Lo riporta msn.com