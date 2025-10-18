wta tokyo 2025 sorteggiato il tabellone paolini e rybakina teste di serie 1 e 2

Jasmine Paolini ed Elena Rybakina illuminano il cast del WTA 500 di Tokyo, in programma da lunedì 20 a domenica 26 ottobre. I campi in cemento della capitale giapponese saranno teatro dell’ultimo atto della lunga volata verso le WTA Finals 2025, infatti le otto protagoniste del Master di fine anno a Riad verranno stabilite in base alla Race di lunedì 27 ottobre. L’azzurra e la kazaka sono state inserite nel tabellone nipponico rispettivamente da numero 1 e numero 2 del seeding, mentre balza all’occhio l’assenza della russa Mirra Andreeva (che ha scelto di non richiedere in extremis una wild card) che rischia a questo punto di rimanere esclusa dalle Finals in attesa di capire se disputerà o meno il WTA 250 di Guangzhou (previsto sempre dal 20 al 26 ottobre). 🔗 Leggi su Oasport.it

