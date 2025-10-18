Wta Tennis | Jasmine Paolini è qualificata alle Finals

Feedpress.me | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini è qualificata alle Finals di tennis femminile, nel singolare, in programma a Riad dal 1o all’8 novembre: lo annuncia con un post su X la Wta. L'azzurra è alla sua seconda partecipazione consecutiva alle Finals, alle quali oltre al singolare parteciperà anche al doppio con Sara Errani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

wta tennis jasmine paolini 232 qualificata alle finals

