Wta Tennis | Jasmine Paolini è qualificata alle Finals
Jasmine Paolini è qualificata alle Finals di tennis femminile, nel singolare, in programma a Riad dal 1o all’8 novembre: lo annuncia con un post su X la Wta. L'azzurra è alla sua seconda partecipazione consecutiva alle Finals, alle quali oltre al singolare parteciperà anche al doppio con Sara Errani. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
#Tennis Jasmine #Paolini sconfitta nella semifinale dei #NingboOpen in Cina. In finale andrà Elena #Rybakina, che ha battuto l'azzurra in due set per 6-3, 6-2 Foto archivio Ansa - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA TENNIS WTA Ningbo, Jasmine #Paolini in semifinale: battuta Bencic in tre set (5-7, 7-5, 6-3) #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Jasmine Paolini alle Final Wta di Dubai. Stasera c'è Sinner-Alcaraz al Six Kings Slam - Intanto si ferma in semifinale la corsa dell'azzurra al Ningo Open nella provincia dello Zhejiang, in Cina (ANSA) ... Segnala ansa.it
Jasmine Paolini qualificata alle WTA Finals per il secondo anno consecutivo: giocherà singolare e doppio - Jasmine Paolini si qualifica alle WTA Finals, la tennista azzurra parteciperà per il secondo anno consecutivo: giocherà sia nel singolare che nel doppio ... Da fanpage.it
Paolini qualificata alle Wta Finals, Jasmine fa il bis a Riad - Jasmine al settimo posto della race: è matematicamente al torneo di fine anno sia in singolare che in doppio per il secondo anno di fila ... Come scrive sport.quotidiano.net