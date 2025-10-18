WTA Osaka 2025 Fernandez e Valentova si giocheranno il titolo
Il torneo WTA di Osaka torna in campo per designare le giocatrici che nella sfida di domani si contenderanno il titolo, è il momento delle semifinali. A giocarsi il titolo saranno la canadese Leylah Fernandez, titolare della testa di serie numero quattro, e la giovane ceca, classe 2007, Tereza Valentova. Nel primo incontro di giornata la canadese Leylah Fernandez regola la romena Sorana Cirstea 6-1 2-6 6-4. La quarta favorita del tabellone domina una partita di apertura in cui, dopo i due break iniziali, toglie due volte il servizio all’avversaria per chiudere, al quinto set point, con un perentorio 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
