Wta Ningbo 2025 Paolini ko contro Rybakina | rinviato il pass per le Finals ecco cosa deve fare ora
Appuntamento rimandato per Jasmine Paolini per il pass alle Wta Finals di Riyhad. Al Wta Ningbo 2025, la 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e seconda favorita del seeding, è stata sconfitta dalla kazaka Elena Rybakina, n.9 del ranking e 3 del seeding, nella semifinale del ‘2025 Aux-Ningbo Open’, Wta 500 dotato di un montepremi di 1.064.510 dollari che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. Rybakina si è imposta in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 e affronterà ora in finale la vincente del derby russo tra Diana Shnaider, n. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
PAOLINI SI FERMA IN SEMIFINALE A NINGBO Jasmine interrompe in semifinale il cammino al Wta 500 di Ningbo. A vincere è la kazaka Elena Rybakina che supera l'azzurra in 2 set per 6-3, 6-2. Rimandato, dunque, alla prossima settimana il discorso quali - facebook.com Vai su Facebook
WTA Ningbo: Rybakina raggiunge Paolini in semifinale. Testa a testa per le Finals - X Vai su X
Wta Ningbo 2025, Paolini ko contro Rybakina: rinviato il pass per le Finals, ecco cosa deve fare ora - Appuntamento rimandato per Jasmine Paolini per il pass alle Wta Finals di Riyhad. Riporta lapresse.it
Jasmine Paolini ko in semifinale, per le WTA Finals si decide tutto a Tokyo - La prestazione della tennista kazaka è stata di alto livello, mentre Paolini ha probabilmente pagato la fatica accumulata nella lunga battaglia dei quarti contro Belinda Bencic ... Si legge su sportal.it
LIVE Paolini-Rybakina, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: Hsieh e Siniakova vicine alla vittoria, poi toccherà all’azzurra! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- Da oasport.it