WTA Finals 2025 | Jasmine Paolini tra le otto qualificate per Riad
AGI - La Wta ha reso noto che Jasmine Paolini è la settima giocatrice qualificata per le Finals in programma a Riyhad dal primo all'8 novembre. Per Paolini si tratta della seconda partecipazione consecutiva, non solo in singolare ma anche nel doppio, dopo una grande stagione. La tennista italiana ha fatto la storia in casa propria vincendo il titolo a Roma a maggio. Con la qualificazione di Paolini resta solo un posto disponibile per il singolare: l'azzurra raggiunge infatti la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff (campionessa in carica), Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. 🔗 Leggi su Agi.it
