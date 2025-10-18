Wta Finals 2025 Jasmine Paolini qualificata | è ufficiale

Jasmine Paolini è la settima giocatrice qualificata per le Wta Finals 2025 in programma a Riad dal 1° all’8 novembre. Per la 29enne di Bagni di Lucca si tratta della seconda partecipazione consecutiva, non solo in singolare ma anche nel doppio, dopo una grande stagione. La tennista italiana ha fatto la storia in casa propria vincendo il titolo a Roma a maggio. A 2025 to remember. Bring on the #WTAFinalsRiyadh??? @JasminePaolini @WTAFinalsRiyadh pic.twitter.comuMBtb6ifS1 — wta (@WTA) October 18, 2025 Con la qualificazione di Paolini resta solo un posto disponibile per il singolare: Jasmine raggiunge infatti la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff (campionessa in carica), Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. 🔗 Leggi su Lapresse.it

