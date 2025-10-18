World Cup Westmont Ceccon da applausi | secondo nei 200 dorso e vicino al record italiano
Il campione olimpico azzurro firma una prestazione straordinaria nella seconda tappa della Coppa del Mondo in vasca corta, chiudendo a soli 33 centesimi dal primato nazionale di Lorenzo Mora. Buoni piazzamenti anche per Sara Curtis e Simone Stefani. Serata di grande nuoto per l’Italia a Westmont, in Illinois, sede della seconda tappa della World Cup 2025 in vasca corta. Protagonista assoluto Thomas Ceccon, che nei 200 dorso ha sfiorato il record italiano fermandosi a un passo dal tempo di Lorenzo Mora (1’48”43). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Nuoto. Ceccon 2° nella finale dorso a Westmont Nell'Illinois il nuotatore Azzurro sfiora il nuovo record italiano nella seconda tappa della World Cup - https://ilmetropolitano.it/2025/10/18/nuoto-ceccon-2-nella-finale-dorso-a-westmont/… #ilmetropolitano - X Vai su X
World Cup 2025 – Westmont Dopo Carmel, il circuito mondiale si sposta nell’Illinois. Cinque storie da seguire nel weekend: dalla rivalità McKeown–Smith ai record di Gretchen Walsh, fino al ritorno in vasca corta di Sara Curtis, alla prima uscita da atleta - facebook.com Vai su Facebook
CdM (Westmont • 2). Day 1. Tutti i vincitori. Thomas Ceccon secondo nei 200 dorso. - Dal 10 al 25 ottobre 2025 la Swimming World Cup tornerà protagonista con l’edizione nordamericana del circuito, articolata in tre tappe in vasca corta: Carmel (Indiana), Westmont (Illinois) e Toronto ... Riporta nuoto.com
World Cup a Westmont. Ceccon secondo e a un passo dal record italiano nei 200 dorso - Lampi di fuoriclasse azzurri a Westmont, nel cuore dell'Illinois e ad una trentina di chilometri da Chicago, nelle finali della prima giornata della seconda tappa della World Cup in vasca corta, in ... Come scrive federnuoto.it
CdM (Westmont • 2). Day 1. Batterie in corso ... Curtis, Ceccon, Stefanì in finale. - Sara Curtis e Thomas Ceccon guadagnano la finale serale, lei nello sprint del dorso con il sesto crono (26. Segnala nuoto.com