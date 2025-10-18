World Cup Westmont Ceccon da applausi | secondo nei 200 dorso e vicino al record italiano

Sportface.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione olimpico azzurro firma una prestazione straordinaria nella seconda tappa della Coppa del Mondo in vasca corta, chiudendo a soli 33 centesimi dal primato nazionale di Lorenzo Mora. Buoni piazzamenti anche per Sara Curtis e Simone Stefani. Serata di grande nuoto per l’Italia a Westmont, in Illinois, sede della seconda tappa della World Cup 2025 in vasca corta. Protagonista assoluto Thomas Ceccon, che nei 200 dorso ha sfiorato il record italiano fermandosi a un passo dal tempo di Lorenzo Mora (1’48”43). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

