World Cup Westmont Ceccon da applausi | secondo nei 200 dorso e vicino al record italiano

Il campione olimpico azzurro firma una prestazione straordinaria nella seconda tappa della Coppa del Mondo in vasca corta, chiudendo a soli 33 centesimi dal primato nazionale di Lorenzo Mora. Buoni piazzamenti anche per Sara Curtis e Simone Stefani. Serata di grande nuoto per l'Italia a Westmont, in Illinois, sede della seconda tappa della World Cup 2025 in vasca corta. Protagonista assoluto Thomas Ceccon, che nei 200 dorso ha sfiorato il record italiano fermandosi a un passo dal tempo di Lorenzo Mora (1'48"43).