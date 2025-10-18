Woody Allen un genio in castigo Mi salva New York Chiacchierata con il regista

Da quando è stato messo all’indice da gran parte della comunità intellettuale americana e rubricato come “veleno” dal mondo del cinema, Woody Allen non riesce più a trovare un produttore in. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Woody Allen, un genio in castigo. “Mi salva New York”. Chiacchierata con il regista

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Da Woody Allen al nuovo libro di Nadeesha Uyangoda: ecco le migliori letture da non perdere a ottobre - X Vai su X

WOODY ALLEN 90 Questa settimanaTUTTI DICONO I LOVE YOU SOLO il 20 Ottobre al Movieplex! Biglietti: www.movieplex.it/film/28529 - facebook.com Vai su Facebook

Woody Allen, un genio in castigo. “Mi salva New York”. Chiacchierata con il regista - Yi, l’ostracismo dei salotti e del mondo del cinema dopo le accuse infondate nei giorni del MeToo. Riporta ilfoglio.it

Woody Allen replica dopo elogio alla Russia: "Guerra atroce ma boicottare arte non aiuta" - Dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022, la maggior parte delle personalità culturali in Occidente ha cancellato i propri spettacoli in Russia. Riporta tg24.sky.it

Joe Caroff, un genio fantasma per Bond e Woody Allen - Per Manhattan disegnò alcune lettere in modo da farle sembrare grattacieli, e la H diventò le Twin Towers (Woody Allen, come al solito, non si fece sfuggire una parola di commento ma poi gli affidò ... Riporta repubblica.it