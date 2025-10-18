White Carrara il nuovo bando Si dovrà produrre un progetto da applicare all’arredo urbano
Il Comune cerca l’organizzatore della White Carrara del prossimo anno. È appena calato il sipario su questa edizione e già si lavora per quella del 2026, che sarà dedicata alla produzione di arredo urbano per la città. L’avviso è stato pubblicato ieri sull’albo pretorio online del Comune: gli interessati potranno fare domanda fino a mezzogiorno del 10 novembre. Il bando è finalizzato a un’indagine di mercato per un eventuale affidamento diretto, e non sarà in alcun modo vincolante per palazzo civico. "White Carrara è ormai divenuta uno degli appuntamenti più attesi non solo dell’estate, ma di tutto il programma culturale carrarino – ricorda l’assessore alla Cultura Gea Dazzi -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
