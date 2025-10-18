WhatsApp spiega come nascondere la nostra biografia | il messaggio agli utenti sulla sezione Info

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WhatsApp ha inviato un messaggio ai suoi utenti. Ha spiegato come impostare la sezione Info per nasconderla a tutti o anche solamente ad alcuni contatti. Per modificare questo parametro bisogna muoversi verso la sezione Privacy, dove troviamo anche altre opzioni da aggiustare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

whatsapp spiega nascondere nostraWhatsApp spiega come nascondere la nostra biografia: il messaggio agli utenti sulla sezione Info - Ha spiegato come impostare la sezione Info per nasconderla a tutti o anche solamente ad alcuni contatti ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Spiega Nascondere Nostra