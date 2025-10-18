whatsapp fissa nuovi limiti ai messaggi senza risposta

In una mossa significativa per preservare l’integrità delle sue conversazioni, WhatsApp sta rilasciando, a livello globale, un nuovo meccanismo di limitazione che prende di mira i messaggi senza risposta. Questo approccio, che lega direttamente la capacità di invio all’engagement generato, rappresenta uno degli sforzi più sofisticati dell’azienda, di proprietà di Meta, per arginare il fenomeno dello spam e della diffusione di informazioni non sollecitate. Come aggiungere filtri alle videochiamate WhatsApp. Cosa cambia concretamente: un limite basato sulla qualità. A differenza di un semplice tetto massimo sul volume di messaggi, il nuovo sistema è più sottile e si basa sulla qualità della conversazione. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

